Mourinho'nun sırrını açıkladı

2005/2008 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen, ortaya koyduğu futbolla taraftarın sevgilisi olan Stephen Appiah, Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gana basınına konuşan Appiah, Jose Mourinho'nun başarısındaki sırrın futbolcularyla iyi diyaloğu olduğunu dile getirdi.

43 yaşındaki Ganalı spor adam, Portekizli hocanın, özellikle Afrikalı futbolcularla çok iyi anlaştığını hatırlatarak, "Bence Didier Drogba, Solomon Kalou, Michael Essien, Mikel Obi ve diğerleri de dahil olmak üzere birlikte çalıştığı herkes kendini kanıtladı. Fenerbahçeli oyunculara da aynı şekilde seviye atlatacağını düşünüyorum" dedi.

Ganalı futbolcu, Djiku için özel bir parantez açan Appiah, "Fenerbahçe, Djiku gibi çok önemli bir oyuncuy sahip. Taraftar onu çok seviyor. Umarım Mourinho'nun gelişiyle birlikte oyununu bir üst seviyeye taşıyabilir" ifadesini kullandı.