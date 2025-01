Mozambik'teki başkanlık yemin törenine anarşi gölgesi

Mozambik'in başkenti Maputo, bugün Daniel Chapo'nun başkanlık yemin törenine ev sahipliği yaptı. Ancak, bu önemli gün, ülkedeki yüksek tansiyon ve şiddet olaylarıyla gölgelendi. Yeni başkan, ülkede siyasi kriz ve protestoların ortasında göreve başlarken, tören boyunca Maputo sokakları sıkı güvenlik önlemleriyle kapatıldı. Yerel STK Plataforma Decide, törenin yapıldığı gün, başkent ve ülkenin kuzeyinde gerçekleşen gösterilerde yedi kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

President @CyrilRamaphosa has arrived in Maputo today to attend the inauguration of the President-Elect of Moçambique, His Excellency Daniel Chapo, following the Presidential, Legislative and Provincial Elections which were held on 9 October 2024. https://t.co/8Q2S36lqap pic.twitter.com/rqrekRPDkr