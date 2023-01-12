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Piyanist kurye acıklı hikayesini anlattı. "Annem kredi çekip..."

Sipariş götürdüğü otelde piyano çalmasıyla sosyal medyada gündem olan 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir, piyanoyla nasıl tanıştığını anlattı. Ünlü piyanist Gülsin Onay ise İncir’e öğrencisi olması için teklifte bulundu.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:18
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Mozart'ın Türk Marşı'nı virtüöz gibi çalmıştı! Piyanist kurye acıklı hikayesini anlattı

Piyanist kurye acıklı hikayesini anlattı. ''Annem kredi çekip...''
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Hürriyet’ten Emin Mert Kırarslan ve Beyazıt Şenbük’ün haberine göre; Sipariş götürdüğü otelde piyanoyla Mozart'ın Türk Marşı'nı virtüöz gibi çalmasıyla sosyal medyada gündem olan 19 yaşındaki motosikletli kurye Muharrem Can İncir, “En büyük hayalim iyi bir insan olmak, piyanist olmak, güzel yerlere gelmek” dedi.

Sosyal medyaya düşen görüntüler iki gün içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ünlü-ünsüz binlerce kişi bu muhteşem performansı çok beğendi.

PİYANO ÇALMAYI YOUTUBE’DAN VİDEOLAR İZLEYEREK ÖĞRENDİM

Getir’in kurucusu Nazım Salur, Muharrem Can İncir’i dün şirket merkezine davet etti. O buluşmada Hürriyet de vardı. Muharrem Can İncir piyanoya nasıl başladığını şöyle anlattı: 

“Piyanoya 14 yaşındayken bir arkadaşımın vesilesiyle başladım. Ona çok teşekkür ederim. Beni ilk keşfeden kendisiydi. Onunla beraber YouTube’dan videolar izleyerek öğrendiğim piyanoyu bu hale getirdim. 8. sınıfa giderken annemin telefonundan çalıyordum. Annem bunu gördü ve bana org aldı. İnternetten 100 liraya org aldık. Kendi kendime internetten çalmayı öğrendim. 1 sene org çaldım sonra annem benim için kredi çekti ve piyano aldık. Kendimi geliştirdim.

“EN BÜYÜK HAYALİM PİYANİST OLMAK”

Piyanist olmak bir hayal ama çok isterim. Videodan sonra yardım etmek isteyenler oldu, herkese teşekkür ederim. En büyük hayalim iyi bir insan olmak, piyanist olmak, güzel yerlere gelmek. Sosyal medyadaki yorumları okuyunca gözlerim doldu. Orada toplam 3 kez piyano çaldım, ilk seferinde 28 bin izlenmişti. İkinci kez gittiğimde kendileri çalmamı istedi.”

ÜNLÜLERDEN TEBRİK YAĞDI

FAZIL SAY: BRAVO

Muharrem Can İncir’in performansını izleyen ünlü piyanist Fazıl Say kendi sosyal medya hesabından genç kuryenin performansını paylaştı ve o paylaşımda büyük harflerle ‘Bravo’ yazarak genç yeteneğe destek çıktı.

GÜLSİN ONAY: ÖĞRENCİM OL

Ünlü piyanist Gülsin Onay, İncir’e öğrencisi olması için teklifte bulundu. Gülsin Onay, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Konservatuvar eğitimi olmasa da kendi kendine bir hevesle öğrenmiş biri için performansı çok değerli. Bu müziği ne kadar sevdiğini gösteriyor. Piyanoda bu noktaya kendi kendine çalışarak geldiği belli çünkü mesela sol eldeki armonileri bilmiyor, sadece kulaktan çıkarmış. Onun için hep aynı armoniyi kullanıyor. Ancak ritmi çok iyi. Genç arkadaşımızla görüştüm. Cumartesi gününe kadar İstanbul’da olacağımı söyledim ve evime davet ettim. Çok mutlu oldu ve ‘Sizinle çalışmak büyük onur olur’ benim için dedi.”

NİLGÜN BELGÜN: GÖZLERİM DOLDU, TAM BİR YETENEK

Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaşarak “İçim üzüldü, gözlerim doldu. Hayat işte, hayaller ve gerçekler… Çocuk parası olmadığı için piyano dersi alamamış kendi kendine çalmayı öğrenmiş. Tam bir yetenek” notunu düştü. Şarkıcı Cem Adrian da sosyal medya hesabından genç yeteneği paylaştı.

GETİR CEO’SU: BU YETENEĞİN HEBA OLMASINI İSTEMEYİZ

Getir Türkiye Ceo’su Batuhan Gültakan ise videoyu görünce çok etkilendiklerini belirterek, ‘’Kendisi çok yetenekli ve bu yeteneğin heba olmasını istemeyiz. Hemen kendisiyle görüştük, kendisinin arzu ettiği noktada eğitim masraflarını karşılamak istedik. Bu yolda Getir olarak destekçisi olacağız, o da en iyi yerlere gelecek diye umut ediyoruz. Bu alanda işin uzmanlarıyla konuşuyoruz. Can için en doğru olan yol hangisi, konservatuvar mı farklı eğitim mi? Uzmanların yönlendirmesiyle ne gerekiyorsa onu yapacağız’’ dedi.

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ata düzen
12.01.2023 11:20
bizde yedik. HEPSİ KURGU inanmayın  
 
işte buuuu
12.01.2023 11:13
Delikanlıyı ve CEO yu tebrik ederim. Gülsin Onay hocam size de çok teşekkürler.  
 
Kemal
12.01.2023 10:56
Bravo çocuk  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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