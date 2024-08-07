Mozilla, Firefox'un beklenen sürümünü yayımladı

Eski sürümde bir sekmenin üzerine geldiğinizde Firefox, içerik olarak web sitesinin başlığını içeren çok basit bir araç ipucu gösteriyordu. Mozilla bunu yalnızca görsel olarak yeniden tasarlamakla kalmadı, artık açılan web sitesinin URL'sini ve ekran görüntüsünü de gösteriyor.

Firefox birkaç yıldır adreslerin saklanmasını destekliyor, böylece kullanıcıların formlara her seferinde adresleri manuel olarak girmelerine gerek kalmıyor. Ancak şu ana kadar bu özellik yalnızca ABD ve Kanada'daki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu. Firefox 129'dan itibaren Almanya ve Fransa'daki kullanıcılar da bu özelliği kullanabilecek.

Diğer ülkelerde destek eklemek için anahtar, extensions.formautofill.addresses.supportedCountriesilgili ülke kodunun değere eklenmesiyle yani about:config aracılığıyla ayarlanabiliyor. Örneğin Avusturya için AT veya İsviçre CH kodları kullanılacak.

Adres çubuğundaki kitap sembolüne tıkladığınızda makaleler web üzerinde herhangi bir kesinti olmadan okunabilecek şekilde görünür. Özellikle bu, hoş renkler ve yazı tipi tasarımının yanı sıra reklam gibi rahatsız edici unsurların olmaması anlamına gelir. Kullanıcı ayrıca çeşitli özelleştirme seçeneklerine sahiptir ve hatta makalelerin kendisine okunmasını bile sağlayabilir.

Mevcut özelleştirme seçenekleri arasında serif veya sans serif yazı tipi arasında seçim yapma, açık, koyu ve sepya renk şeması arasında seçim yapma, içerik genişliğini, yazı tipi boyutunu ve satır aralığını değiştirme yer alıyor.

Mozilla, Firefox 129 ile kontrol unsurlarını revize etti. Sadece farklı görünmekle kalmıyorlar, artık daha fazla seçenek var. Artık sabit genişliğe sahip bir yazı tipi de seçebilirsiniz. Yazı tipi ağırlığı (ince, normal, geniş), karakter aralığı ve sözcük aralığı için tamamen yeni seçenekler mevcuttur. Artık metnin hizalaması da (sola hizalı, ortalanmış, sağa hizalı) ayarlanabilir.

Renk şeması için gri ve kontrast seçenekleri de mevcuttur. Artık herhangi bir renkle kendi renk düzeninizi de oluşturabilirsiniz.

Kenar çubuklarının artık küçük boyutlu sabit bir maksimum genişliği yoktur. Bunun yerine kenar çubukları artık pencere genişliğinin yüzde 75'ine kadar genişletilebiliyor.

Uzantılarla ilgili bir başka hoş değişiklik de activeTabizne sahip uzantıların artık her sayfadaki uzantı menüsü düğmesindeki izin göstergesini (mavi nokta) tetiklemeyecek olmasıdır.

Belgeler Apple macOS'un VoiceOver ekran okuyucu yazılımı kullanılarak seslendiriliyorsa Firefox artık aynı belgede birden fazla dili destekliyor.

Firefox 129'da çeşitli güvenlik açıkları da kapatıldı. Mozilla, yalnızca güvenlik nedeniyle bile olsa tüm kullanıcılara Firefox 129 güncellemesi yapılması şiddetle tavsiye etti.

Bir internet adresi girerken protokol açıkça belirtilmemişse Firefox artık varsayılan olarak http:// yerine https://'yi kullanacak.

HTTPS DNS kayıtları artık Windows 11 ve Linux'ta işletim sisteminin DNS çözümleyicisi kullanılarak çözülebiliyor. Daha önce HTTPS üzerinden DNS'nin etkinleştirilmesi gerekiyordu. Bu özellik, Alt-Svc üstbilgisi kullanılmadan HTTP/3 kullanımına olanak tanır, DNS kaydı mevcutsa istekleri HTTPS'ye günceller ve Şifrelenmiş İstemci Merhaba'nın (ECH) daha geniş kullanımına olanak tanıyor.

64 bit işletim sistemine ve en az 8 GB RAM'e sahip cihazlarda, Nightly sürümlerinde beş yılı aşkın süredir aktif olan Olasılıksal Yığın Denetleyicisi (PHC) etkinleştirildi ve rastgele doldurularak bellek hatalarının bulunmasına ve teşhis edilmesine yardımcı oluyor. Arabellek taşmalarını ve serbest erişim sonrası kullanımı tespit etmek için bir miktar bellek tahsisi. Böyle bir sorun tespit edilirse Mozilla'ya özellikle ayrıntılı bir kilitlenme raporu gönderiliyor.

Önceki sürümlerde olduğu gibi, performans iyileştirmeleri yine Firefox 129'daki geliştirici araçlarının ana odak noktasıydı.

Etkin olmayan CSS için ek uyarılar eklendi.

Chrome DevTools Protokolü (CDP) desteği artık varsayılan olarak devre dışı olacak. Otomasyon aracı kullanıcılarının W3C WebDriver BiDi protokolüne geçmesi gerekecek.