MPR'de üst düzey atama

Kaynak: halklailiskiler.co
MPR'de üst düzey atama
Deneyimli gazeteci Ali Burak Ersemiz, kariyerine MPR İletişim Danışmanlığı şirketinde önemli markaların 'Medya Direktörü' olarak devam edecek.

İletişim sektöründe faaliyet sürdüren MPR İletişim Danışmanlığı, deneyimli gazeteci Ali Burak Ersemiz’i transfer etti.

1 Mart 2024 itibarıyla Medya Direktörü olarak göreve başlayan Ersemiz, MPR bünyesinde gıda, gayrimenkul, teknoloji, sigorta, otomotiv gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren önemli markaların medya ilişkilerini yürütecek.

BURAK ERSEMİZ KİMDİR?

1986 yılında Bulvar ve Tercüman gazetelerinde gece muhabiri olarak mesleğe adım atan Ersemiz, Hürriyet, Kanal D, TGRT, ATV Haber, Show TV ve Habertürk gazetesinde muhabir, istihbarat şefi ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca Siyaset Meydanı programının editörlüğünü yaptı.

2016-2017 yılları arasında Kazakistan devlet televizyonunda “Söz Sende” isimli programın yapım editörlüğü görevini üstlenen Ersemiz, Türkiye’ye döndükten sonra TGRT, TV100 ve Sözcü TV’de haber editörü, istihbarat şefi ve haber müdürü olarak çalıştı.

38 yıllık meslek hayatında başta Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere birçok ülkede savaş ve çatışmaları yerinde izleyen Ersemiz, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Nezih Demirkent, Metin Göktepe ve Azerbaycan Ulusal Ödülleri başta olmak üzere birçok ödüle layık görüldü.

Bir JİTEM mensubunun yaşadıklarını kaleme aldığı “Ömrüm” isimli yayınlanmış bir kitabı bulunan Ersemiz, Sürekli Basın Kartı sahibi ve iki çocuk babası.

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