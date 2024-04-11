MSB: 1'i PKK/KCK'lı 9 kişi, Yunanistan'a geçerken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 şahsın yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs, Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği ifade edildi.