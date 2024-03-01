MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

Kaynak: MSB
MSB açıkladı. 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığının açıkladığı bilgilere göre Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak’ın Kuzeyide tespit edilen 2 PKK’lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiği açıklandı. MSB’nin açıklamasında operasyonlardın son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edileceği bildirildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!”

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