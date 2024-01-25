MSB açıkladı: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA
MSB açıkladı: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 478'e ulaştığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlığın konferans salonunda düzenlediği haftalık faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada,
“Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak 2023’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 478’e ulaşmıştır. Bu hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist Habur’daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.” ifadelerini kullandı.

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Aktürk, Suriye’de, harekat alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini dile getirdi.

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Aktürk, “Son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 56 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2023’ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 577’ye, etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1661’e ulaşmıştır.” dedi.

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Hudutlarda alınan tedbirlerle yasa dışı geçişlere yönelik mücadelenin sürdürüldüğünü vurgulayan Aktürk, son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 191 şahıs yakalandığını belirtti.

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