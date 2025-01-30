MSB açıkladı: Teğmenlerde bugün karar kesin olarak açıklanacak

Kılıç çatarak ant içen ve ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganını atan teğmenler hakkında soruşturma açılmıştı. Yüksek Disiplin Kurulu'na savunmalarını veren teğmenler için karar gününe dair MSB'den açıklama geldi. MSB kaynakları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyunda paylaşılacağını açıkladı. Yüksek Disiplin Kurulu'nun gerekçeli kararı da bügün tamamlanacağı belirtildi.

"MESAİ BİTİMİNE KADAR KARAR AÇIKLANACAK"

MSB tarafından son yapılan açıklamada, "Teğmenlere ilişkin kararla ilgili) 16 Ocak’ta toplanan Yüksek Disiplin Kurulu’nun gerekçeli kararını 10 iş günü içerisinde yazıp onaya sunacağını bildirmiştik. Söz konusu YDK gerekçeli kararlarının bugün mesai bitimine kadar tamamlanması ve onaya sunulmasını bekliyoruz. YDK kararları, onay sürecini müteakip en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin sona ermesinin ardından kılıç çatarak ant içen ve ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganını atan teğmenler hakkında başlatılan soruşturmanın ardından geçtiğimiz günlerde yazılı ve sözlü savunmalar alınmıştı. 10 günlük sürenin bugün dolması ile beraber Yüsek Disiplin Kurulu, teğmenlerin ihracına ya da ihraçlarına gerek olmadığına yönelik karar verecek. Kararın ise bugün açıklanması bekleniyor.