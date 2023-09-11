MSB açıkladı. Yunanistan ve Suriye sınırında 12 terörist yakalandı

Editör: Özge Ceren Çimen

Yunanistan ve Suriye sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan teröristlere Hudut Kartalları'ndan darbe. 12 kişi askerlerce yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı Sosyal medya sayfasından yaptığı açıklama şöyle:

Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 5’inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4’ünün FETÖ, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.