MSB, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliklerini duyurdu

Program kapsamında Mamak'tan 21 pare top atışı yapılacak, Mehteran Birliği ve Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu konser verecek.

Ayrıca Ulus'taki Birinci Meclis'e kadar 1923 askerin katılacağı geçit töreni düzenlenecek ve SOLOTÜRK Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

ANKARA PROGRAMI AÇIKLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında yarın başkentte düzenlenecek etkinlikleri duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı başkent Ankara'da da coşkuyla kutlayacağız." ifadesine yer verildi.



Açıklamaya göre, program kapsamında saat 13.00'te Mamak'tan 21 pare top atışı yapılacak. Mehteran Birliği saat 14.00'te TBMM önünde konser verecek, saat 14.15'te Karma Bando ile Azerbaycan Askeri Bandosu konser düzenleyecek.

TBMM önünden saat 14.35'te Ulus'taki Birinci Meclis'e kadar 1923 askerin katılacağı geçit töreni yapılacak. SOLOTÜRK de saat 13.00'te Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

MSB hesabından ayrıca 100. yıla özel bir video da paylaşıldı.