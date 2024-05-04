MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: Haber Merkezi
MSB duyurdu: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz!" denildi.

9.jpg

Son Haberler
Ezgi Apartmanı’nın dosyası bilirkişiye gönderilecek Yerel Haberler
Ezgi Apartmanı’nın dosyası bilirkişiye gönderilecek
Green Card başvuruları bugün açıklanıyor. Sonuçlara nasıl bakılacak? Gündem
Green Card başvuruları bugün açıklanıyor. Sonuçlara nasıl bakılacak?
13 saatlik yol 7 saate düşüyor Gündem
13 saatlik yol 7 saate düşüyor
Esma Nur Avrupa Şampiyonluğuna yürüyor Spor
Esma Nur Avrupa Şampiyonluğuna yürüyor
İsmail Yüksek EURO 2024'te oynayacak mı? Spor
İsmail Yüksek EURO 2024'te oynayacak mı?
Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor Gündem
Görüntü Türkiye'den! 135 gündür kurtarılmayı bekliyor
Sel köprüyü yıkıp geçti! 39 kişi boğularak can verdi Dünya
Sel köprüyü yıkıp geçti! 39 kişi boğularak can verdi