MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Kaynak: Haber Merkezi
MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası sonucu Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı’nın şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde yaşanan araç kazası sonrası Tankçı Sözleşmeki Er Abdulkadir Akıncı’nın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu duyurdu.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeki Er Abdulkadir Akıncı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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