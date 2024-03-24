SMA hastası bebekler için güzel haber. Kişiye özel kök hücre üretilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Sancaktepe'de kurulacak gen ve hücre terapi hastanesinde, SMA hastalarına kişiye özel kök hücre üretilen bir merkez kurulacağını söyledi.

Koca, yaptığı açıklamada, şu an faaliyetlerine devam eden 24 şehir hastanesinin bulunduğunu, 14 şehir hastanesinin de yapımının sürdüğünü belirterek, Muğla, Malatya ve Van'da da yapılacak hastanelerle birlikte bütün büyük şehirlerde şehir hastanesinin olacağını söyledi.

İstanbul için düşünülen ilave 3 şehir hastanesinin daha bulunduğunu kaydeden Koca, Türkiye'nin en büyük kapasiteli şehir hastanesinin inşaatı süren Sancaktepe Şehir Hastanesi kompleksi olduğunu belirtti.

5 BİN 108 YATAK KAPASİTELİ KAMPÜS HALİNE GELECEK

Koca, 4 bin 100 yatak kapasiteli hastanenin, bitişiğindeki 1008 yataklı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin de entegre edilmesiyle bilrilte toplam 5 bin 108 yataklı sağlık kampüsüne dönüşeceğini söyledi.

Bakan Koca, ihalesi yapılan hastanenin kapalı alanının bir milyon metrekare olduğunu ve genel hastane, kadın doğum, çocuk, ortopedi, KVC, fizik tedavi, YGAP ve psikiyatri olmak üzere 6 hastaneden oluşan sağlık kampüsü olacağını anlattı.

"BAHAR'I 6 AY İÇİNDE HİZMETE ALMAYI İSTİYORUZ"

Koca, ayrıca kampüste Bağımlı Hastalar için de bir Rehabilitasyon Merkezinin (BAHAR) olacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Burada AMATEM, ÇEMATEM lojmanlarıyla beraber ibr BAHAR Merkezi olacak. Bir-iki katlı yer yer olan villaların hızla yapımı da sürüydr. Önümüzdeki 6 ay içinde BAHAR Projesi'ni hızla faaliyete geçirmek niyetindeyiz"

Bu projenin de 30 büyük şehirde yapılmasının planlandığını anlatan Koca, bu merkezlerden yatırıma alınan 10 projeden ihalesi ilk yapılanın Sancaktepe'deki kampüs olduğunu kaydetti.

"SMA HASTALARI İÇİN KİŞİLE ÖZEL ÜRETİM YAPILACAK"

Koca, "Bu kapasitesiyle, AMATEM, ÇEMATEM ve bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezinin bir arada olduğu yapı ise yeni nesil bir BAHAR Projesi, bu anlamda da dünyada ilk merkez olacak." dedi.

Bakan Koca, Sancaktepe'de havaalanı ve pist olmasının avantajıyla burada ilk kez gen hücre terapi hastanesi yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"SMA gibi nadir hastalıkların tedavisinin ne kadar önemini biliyoruz. Bu anlamda nadir hastalıklar için gen ve hücre terapi hastanesi de kişiye özel hem üretim hem de uygulamanın yapılacağı bir hastane olacak yani burada ilk defa hem kişiye özel üretim ve uygulamanın yapıldığı hem de ruhsatının dijital olarak düzenlendiği bir hastaneden bahsediyorum. Dijital ruhsatlamanın yapılmasıyla ilgili de dünyada bir ilk olduğunu vurgulamak istiyorum."

Koca, inşaatı devam edenlerin tamamlanmasıyla 42 olan şehir hastanelerinin sayısının 2026 sonunda 50'ye ulaşacağını belirterek, bu hastanelerin toplamda 18'inin kamu özel işbirliğiyle, diğer 32'sinin ise merkezi bütçeden yapılarak devam ettiğini bildirdi.

Burada bir simülasyon merkezi de yapacaklarını anlatan Bakan Koca, sözlerini şöyle tamamladı:

"Simülasyon merkezi hem laparoskopik hem robotik müdahalelerin yapılabildiği hem de eğitim açısından son derece önemli bir merkez olacak. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüzün binası da burada ihale kapsamında yapılmış oluyor. Gelecek yıl sonunda hizmete açmak istiyoruz. Gen ve hücre terapi hastanesiyle, BAHAR Projesi'yle ve lojman dahil olmak üzere kompleksin tamamıyla birlikte devreye girdiğinde en az 20 bin çalışanın burada hizmet verdiği bir kompleks olacak."