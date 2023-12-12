MSB duyurdu. Pençe-Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK mensupları tarafından yapılan saldırıda Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda kahraman silah arkadaşımız P. Tğm. Eril Alperen EMİR şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."