MSB kaynaklarından açıklama. İtalyan gemisi durduruldu

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

MSB'den yapılan haftalık bilgilendirme şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği operasyonlarla; son bir haftada, biri terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan 94 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar Irak (726) ve Suriye’nin (795) kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.521 olmuştur. Ayrıca, etkin ve kararlı operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist daha Habur’daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur.

Terör inlerine kilit vurmayı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat, mayın ve yaşam malzemesi de ele geçirmiştir. Bu vesileyle Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı sebebiyle yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 19 Temmuz’da şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda; son bir hafta içerisinde, 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 395 şahıs yakalanmış, 01 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7.102 olmuştur. Son bir haftada engellenen 834 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 66.059’a ulaşmıştır.

Ayrıca, 17 Temmuz’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait insansız hava aracı ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan’a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası’nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu, kara sularımıza iterek bölgeden ayrıldığı tespit edilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılması sağlanmıştır.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası harekât ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir. 18 Temmuz’da Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı’nı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi’ni kabul eden Sayın Bakanımız; 19-20 Temmuz tarihlerinde Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak ve resmî temaslarda bulunmak üzere beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı başta olmak üzere önemli temas, görüşme ve ziyaretlerde bulunmuş, Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci Yıl törenleri için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne teşrif eden Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenine katılmış, başta TCG ANADOLU olmak üzere Deniz Kuvvetlerimize ait 50 gemi ile helikopter ve muharip uçaklarımızın katılımıyla icra edilen geçit töreni ve Türk Yıldızlarının gösteri uçuşu dâhil birçok anlamlı, özel ve görkemli etkinliği takip etmiştir.

22 Temmuz’da Fransa’nın Ankara Büyükelçisini, 24 Temmuz’da Pakistan Askerî Ataşesini kabul eden Sayın Bakanımız, yarın da Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi ile görüşecektir. Öte yandan, 1999 yılından itibaren Kosova Barış Gücü (KFOR) harekât komutasında; barışı destekleme ve koruma görevi icra eden,

Kosova Güvenlik Kuvvetlerine eğitim desteği veren, kalıcı çözüm ve güven ortamının tesisine katkı sağlayan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığımızın faaliyetlerinin 25’inci yıl dönümünü kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

İsrail, uluslararası toplumun tüm çağrılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kararı’na rağmen Gazze’de insanlık dışı katliamlarına devam etmektedir. İsrail’in süregiden saldırıları ve İsrailli yetkililerin kışkırtıcı açıklamaları Gazze’de devam eden çatışmaların bölgesel savaşa dönüşme ve yeni felaketlere yol açma riskini artırmaktadır. İsrail uçaklarının Yemen’e gerçekleştirdiği hava saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırında artan gerginlik bölgesel barış ve istikrarı tehdit etmektedir. 1967 sınırlarında, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin kurulması uluslararası hukukun gereğidir. Nitekim, Uluslararası Adalet Divanı da son Kararında Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

Bu kapsamda; 26 Temmuz- 08 Ağustos tarihleri arasında Moğolistan’da KHAAN QUEST, 30 Temmuz-09 Ağustos tarihleri arasında ise İzmir’de Yıldırım Seferberlik tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız; Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden teşkil edilen Birleşik Görev Kuvveti-151 (Combined Task Force- CTF-151)’in komutasını dün Bahreyn’de düzenlenen tören ile devralmıştır.

TCG GAZİANTEP fırkateynimiz, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında; Ege Denizi’nde Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait LIMNOS ve NIKIFOROS FOKAS gemileri ile eğitimler icra etmiştir.İstanbul Tersanesi Komutanlığında kapsamlı onarıma tabi tutulan Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası SAVARONA, 19 Temmuz’da ilk seyir tecrübesine çıkmıştır.

Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PEGNITZ ve Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU gemileri tarafından İzmir’e liman ziyaretleri icra edilmiştir.

Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru ACONIT fırkateyni tarafından 23-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’ya liman ziyareti yapılmaktadır. 26-29 Temmuz tarihleri arasında Kanada Deniz Kuvvetleri unsuru CHARLOTTETOWN tarafından İstanbul’a, ABD Deniz Kuvvetleri unsuru OAK HILL tarafından ise Aksaz’a liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır.

Japonya’dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetimiz; Umman’ın ardından Katar’a liman ziyareti gerçekleştirmektedir. Korvetimiz, bugün (25 Temmuz) bir sonraki liman olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne seyre başlayacak, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abudabi limanını ziyaret edecektir. Türkiye-Katar ikili askerî ilişkileri kapsamında, bölgesel barışa katkı sağlamak amacıyla Ekim 2015’te Tarık Bin Ziyad kışlasında konuşlanan Türk Kara Unsur Komutanlığı, Aralık 2017’den itibaren Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı adıyla askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.

Kara Kuvvetlerimizce yapılan çalışmalar, eğitimler, tatbikatlarla ortak bilgi, tecrübe ve yetenek paylaşımının Deniz ve Hava unsurlarınca da gerçekleştirilmesi amacıyla; Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde teşkil edilen Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları kapsamında; Deniz Unsur Komutanlığına bağlı olarak görev yapacak 2 adet Tuzla Sınıfı Karakol Gemimiz (TCG KUMKALE ve TCG KUŞADASI) için 26 Temmuz’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında uğurlama töreni yapılacak, Hava Unsur Komutanlığı için de 30 Temmuz’da 6 adet F-16 uçağımız Katar’a intikal edecektir.

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eşgüdümlü yürütülen Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında, 18 Temmuz’da Romanya hava sahasında icra edilen Mukabil Hava Harekâtı (Offensive Counter Air-OCA) faaliyetine 4 adet F-16 ve bir tanker uçağımız ile katılım sağlanmıştır.

19-21 Temmuz tarihleri arasında İngiltere’de icra edilen “Royal International Air Tattoo Hava Gösterilerinin 50'nci Yıl Dönümü” etkinlikleri kapsamında; SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ve 2 adet F-4 uçağımız ile statik gösteri yapılmıştır.

Öte yandan, 16-19 Temmuz tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen 2'nci Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası’nda şampiyon olan Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü Kır Koşusu Takımımızı ve derece elde eden sporcularımızı bir kez daha kutluyoruz.

DOĞAL AFETLERLE MÜCADELE / İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde destek vermeye devam etmektedir. Rezerv Güç kapsamında, bugüne kadar 16 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 48 helikopter ile 968 sorti icra edilerek destek sağlanmıştır.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Teknolojisi, tecrübesi, mühendislik altyapısı ve proje yönetim sistematiği ile tüm dünyanın dikkatini çeken yerli ve millî savunma sanayimizle Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır. Bu kapsamda;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda; T-70 Genel Maksat Helikopteri ile, Sabit Kanatlı Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracının (BAHA) muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile BOTAŞ arasında “Deniz Temizlik ve Petrol Toplama Gemisi” üretilmesine yönelik sözleşme imzalanmıştır. Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya, üstlenmiş olduğu tüm görevleri, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da başarıyla yerine getirmeye devam edecektir.

EGE'DE İTALYAN GEMİSİ GERGİNLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ege’nin güneyinde Türk deniz yetki alanına girmeye çalışan bir İtalyan gemisiyle ilgili gerginlik yaşandığına ilişkin haberlerle ilgili şunları söyledi:



“Yunanistan tarafından 21 Temmuz tarihinde İtalyan bayraklı R/V IEVOLI RELLUME Kablo döşeme gemisinin icra edeceği faaliyetlere ilişkin bir kısmı Deniz Yeki Alanlarımıza giren seyir duyuruları yayınlanmıştır. Konuyla ilgili olarak tarafımızdan derhal itiraz nitelikli seyir duyuruları yayınlanmış ve Deniz Yetki Alanlarımıza giren bölgelerde çalışma yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti makamlarından izin alınması gerektiği bildirilmiştir. 22 Temmuzda söz konusu gemi Deniz Yetki Alanımıza girmemesi konusunda uyarılmış ve gemilerimiz tarafından engellenmiştir. Daha sonra yapılan koordinasyon neticesinde belirtilen koordinatlarda çalışma yapılmasına izin verilmiş ve Deniz Kuvvetlerimize ait gemiler refakatinde faaliyetini tamamlayarak kıta sahanlığımızdan ayrılmıştır. Bahse konu geminin faaliyetleri bölgede bulunan Deniz Kuvvetleri unsurlarımızca yakından takip edilmektedir. Deniz yetki alanlarımıza saygı duyan ve işbirliği yapan Yunan ve İtalyan makamlarına teşekkür ediyoruz.”



IRAK CUMHURBAŞKANI EŞİ’NİN TÜRKİYE ALEYHİNE AÇIKLAMALARI



Bakanlık kaynakları, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid’in eşi ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin baldızı Shanaz İbrahim Ahmed’in “TSK’nın operasyonları sivil halka zarar veriyor” şeklindeki sözlerine şu cevabı verdi:



“TSK’ya yönelik söz konusu iddialar asılsızdır. Ayrıca, bu açıklama ve ithamların, Irak’ın genelini yansıtmadığı açıktır. Kaldı ki Irak tarafı da PKK’yı yasaklı örgüt olarak ilan etmiştir. Ülkemiz kardeş Irak ile bu türden asılsız iddialar üzerine diyalog geliştirmemektedir. Türkiye olarak ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz. Bu alanlardan biri de terörle mücadeledir. Irak’ın kuzeyinde kilit kapanacak ama terörle mücadele hiçbir zaman bitmeyecek. ‘Terör’ kelimesi bu coğrafyadan tamamen silinene kadar mücadelemiz devam edecek.”

ABD’NİN SURİYE’YE AVENGER STİNGER HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ NAKLETMESİ



Bakanlık kaynakları, ABD’nin Suriye’ye Avenger Stinger Hava Savunma Sistemlerini naklederek bunları terör örgütü PKK/YPG’ye verdiğine dair haberlere ilişkin şunları kaydetti:



“TSK, savunma ve güvenlik konusunda her gelişmeyi yakından takip etmektedir. ABD, bölgede bulunan kendi üslerinin hava savunmasını sağlamak maksadıyla Avenger stinger Hava Savunma Sistemleri göndermiştir. Müttefikimiz ABD'den beklentimiz, daha önce DEAŞ’la mücadele bahanesiyle terör örgütü PKK/YPG-SDG'ye verdiği tüm yardım ve desteği sonlandırması, bir terör örgütüyle işbirliği yapılarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlaması ve terörle mücadelemize samimi destek vermesidir.”



İDLİB’DEKİ M4 KARAYOLUNDA RUSYA İLE YENİDEN DEVRİYELER BAŞLAYACAK MI?



Bakanlık kaynakları, İdlib’deki M4 karayolunda Rusya ile yeniden ortak devriyelerin başlayıp başlamayacağına dair soruya şu cevabı verdi:



“Bölgenin barış ve huzura kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü girişimde bulunmaktadır ve gelecekte de bulunmaya devam edecektir. Bu kapsamda, M4 karayolunun güvenliğinin kontrol edilmesi konusunu başından beri ifade etmekteyiz. Bu konuda muhataplar ile görüşmeler sürmektedir. Türkiye, bölgede istikrar ve barışa katkı sağlayacak hiçbir çabadan çekinmemekte, sorumluluk almaktan imtina etmemektedir.”