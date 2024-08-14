MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ele geçirildi

Kaynak: DHA
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çok sayıda silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve malzemenin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teröristlerin kullandığı mağara, sığınak ve barınakların tek tek tarandığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet M4-A1 piyade tüfeği, 4 adet seyyar dipçik AK-47 piyade tüfeği, 2 adet PKMS makineli tüfek gövdesi ve 2 adet namlu, 1 adet T-40 bombaatar dipçiği ve tetik tertibatı, 1 adet M-16 piyade tüfeği namlusu, 1 adet Dragunov dürbünü, 2 adet termal silah dürbünü, 2 adet LİMÖS dürbünü, 4 adet Yaesu el telsizi, 2 adet Yaesu araç telsizi, 1 adet level box (kablosuz bağlantı sağlayan cihaz), 1 adet tornavida seti, 1 adet kamera ekranı, 1 adet Airpods kulaklık, 2 adet tablet, 1 adet radyo, 3 adet aksiyon kamerası, 3 adet Kindle, 1 adet flash bellek ve 1 adet kol saati ile çeşitli örgütsel dokümanlar bulunuyor."

Son Haberler
Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı Gündem
Dünyaya yayılan ölümcül virüs Türkiye’ye mi sıçrıyor? Sağlık Bakanı açıkladı
Suriye'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik unvanı verildi Gündem
Suriye'de kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Hüseyin Karakoç’a şehitlik unvanı verildi
Antalya'da yaban domuzları şehre indi Gündem
Antalya'da yaban domuzları şehre indi
Son sözü Ronaldo söyledi Spor
Son sözü Ronaldo söyledi
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı Yerel Haberler
Küçükçekmece'de bir kadın sokak ortasında bıçaklandı
Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu Gündem
Euro saçtığı görüntüleriyle gündem olan Neslim Güngen cezaevinde hanımağa oldu
Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat Gündem
Arabada bıraktığınız su şişesi aracınızı kül edebilir. Sürücüler dikkat