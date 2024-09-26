MSB: Son 1 haftada 36 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Aktürk, "TSK, Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, 1 Ocak'tan bu yana 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirdi. Son bir haftada ise 36 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, bu hafta içerisinde terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur'daki hudut karakollarımıza teslim oldu. Terörle mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir hafta içerisinde 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 398 şahıs yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 876 oldu. Son bir haftada engellenen 1716 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 78 bin 705'e ulaştı" dedi.

MSB'den Lübnan'da tahliye harekatı açıklaması

Aktürk, İsrail'in saldırılarda bulunduğu Lübnan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Sağlık Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 ton tıbbi malzeme ve gıda maddesinin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait A400M tipi askeri kargo uçağı ile 25 Eylül'de Beyrut'a ulaştırıldığını söyledi.

Aktürk'ün sunumu sonrası Bakanlık kaynakları, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin F-35 programına tekrar dahil edilmesi karşılığında S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurulacağı iddialarına ilişkin, üçüncü ülkeler tarafından yapılan algı amaçlı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Şu an için S-400 ve F-35 konusunda Türkiye ve ABD'nin tutumunda bir değişiklik bulunmadığını, müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını ve müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu aktardı. Türkiye'nin beklentisinin, müttefiklerin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak örtülü, örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılması olduğunu vurguladı.

TSK'nın, Lübnan'dan Türk vatandaşlarının veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli şekilde tahliyesi maksadıyla verilecek görevleri yerine getirebileceği belirtildi. Lübnan'da yaşanan gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edildiği, olası bir tahliye harekatı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapıldığı kaydedildi. Yardımların da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan'ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edeceği açıklandı.

MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi