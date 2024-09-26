MSB'den Lübnan'da tahliye harekatı açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail’in Lübnan’a yönelik son saldırılarının tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırdığını vurgulayarak “Acil ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için gerekli tedbirleri alması şarttır” açıklamasını yaptı. Hali hazırda Lübnan’da yaşanan gelişmelerin Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edildiğine işaret eden MSB kaynakları ise olası bir tahliye harekâtı kapsamında ön planlama ve ön hazırlıklar yapıldığını duyurdu.

TAHLİYE HAREKATI PLANI YAPILMAKTA

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"TSK'nın Lübnan’dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi maksadıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkân ve kabiliyetlere sahiptir ve daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra etmiştir. Hali hazırda Lübnan’da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Olası bir tahliye harekâtı kapsamında da ön planlama ve ön hazırlıklar yapılmaktadır. Yardımlar da diğer kurumlarla koordineli şekilde Lübnan’ın talepleri doğrultusunda ve güvenlik şartlarına göre devam edecektir”

"(S-400'lerin İncirlik'te ABD kontrolünde bulundurma iddiaları) Şu an için S-400 ve F-35 konusunda her iki ülkenin de tutumunda bir değişiklik bulunmamaktadır."

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırıları tüm bölgenin kaosa sürüklenme tehlikesini artırmıştır."

"Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil 36'sı son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 49 terörist etkisiz hâle getirildi."