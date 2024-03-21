MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeledeki kararlı tutumunu vurguladı.
Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, IŞİD ve FETÖ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar neticesinde, yıl başından bu yana toplamda 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleşen bir çatışmada Teğmen Hulusi Elçi’nin şehit düştüğünü ve dört askerin yaralandığını hatırlatan Aktürk, çatışmada altı teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Ayrıca, bölgede düzenlenen hava harekatları sonucunda terör örgütü PKK’nın kullandığı 39 hedefin imha edildiğini ve etki değerlendirmelerinin sürdüğünü aktardı.
Aktürk, Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 854 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini, mayın ve patlayıcıların imha edildiğini, mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.
Ayrıca, iki PKK’lı teröristin Habur’daki hudut karakoluna teslim olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesinin devam edeceğini belirtti.
Suriye’de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ve Suriyelilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.
Son olarak, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan kişilerin engellendiğini ve operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.