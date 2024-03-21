MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi 1

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeledeki kararlı tutumunu vurguladı.

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MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi 2

Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG, IŞİD ve FETÖ dahil olmak üzere tüm terör örgütlerine yönelik operasyonlar neticesinde, yıl başından bu yana toplamda 608 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi 3

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleşen bir çatışmada Teğmen Hulusi Elçi’nin şehit düştüğünü ve dört askerin yaralandığını hatırlatan Aktürk, çatışmada altı teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

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MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi 4

Ayrıca, bölgede düzenlenen hava harekatları sonucunda terör örgütü PKK’nın kullandığı 39 hedefin imha edildiğini ve etki değerlendirmelerinin sürdüğünü aktardı.

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MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi 5

Aktürk, Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 854 teröristin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini, mayın ve patlayıcıların imha edildiğini, mağara ve sığınakların kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.

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MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi 6

Ayrıca, iki PKK’lı teröristin Habur’daki hudut karakoluna teslim olduğunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

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MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi 7

Suriye’de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ve Suriyelilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

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MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi 8

Son olarak, sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan kişilerin engellendiğini ve operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

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MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi 9
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MSB: Son bir haftada 26 terörist etkisiz hale getirildi 10
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