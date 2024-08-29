MSB: Son bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle andı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Aktürk, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil, 65’i son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak’tan bu yana toplam 1828 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı terörist daha Habur’daki hudut karakolumuza teslim olmuştur” dedi.

Aktürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meydana gelen araç kazasında 22 Ağustos’ta şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık’a Allah’tan rahmet diledi.

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"HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENEN KİŞİ SAYISI 72 BİN 82 OLMUŞTUR"

Hudut güvenliği konusunda da bilgi veren Aktürk, “Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 394 kişi yakalanmış, 1370 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan kişilerden 15’i terör örgütü mensubudur. Böylece, 1 Ocak’tan bu yana hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 67’ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 72 bin 82’ye ulaşmıştır” diye konuştu.

Aktürk, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 1 Kasım 2019’da başlayan ve 5 Ekim 2023’e kadar devam eden birleşik kara devriyesinin, 22 Ağustos’ta Barış Pınarı Harekat bölgesinde yeniden başlatıldığını hatırlatarak, “24 Ağustos 2016’da ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye’nin kuzeyinde başlatılan ve başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerine büyük darbe indirdiğimiz Fırat Kalkanı Harekatı’nın yıl dönümünde kahraman Mehmetçiğimizi bir kez daha kutluyor, şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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BÖLGESEL VE İKİLİ İLİŞKİLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, “Sayın Bakanımız, bugün Bakanlığımızda düzenlenecek Rütbe Terfi Törenine, 30 Ağustos’ta Anıtkabir’deki törene, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki tebrikata, Devlet Mezarlığındaki Anma Töreni ile Kara Harp Okulundaki Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet törenine, 31 Ağustos’ta ise Deniz ve Hava Harp Okulları ile Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulundaki mezuniyet törenlerine katılacaktır” dedi.

Tuğamiral Aktürk, İsrail’in uluslararası hukuku çiğneyerek saldırganlığını sürdürdüğünü ve bölgedeki gerilimi artırdığını belirterek, “Krizin başından beri İsrail’in saldırılarını yayacağına dair endişelerimizi dile getiriyoruz. İsrail’in saldırganlığı ve sorumsuzluğu bölgemizi tehlikeye atmaktadır. Filistin halkına uyguladığı soykırım ile bölgesel ve küresel güvenliği tehdit eden İsrail’in, Batı Şeria’daki yasa dışı operasyonları dahil, uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine karşı gerekli tüm tedbirlerin alınması elzemdir. Gazze’deki zulüm ve katliamları duyurmak için çalışırken İsrail’in saldırısı sonucu yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

MSB’DEN 30 AĞUSTOS’A ÖZEL HAZIRLIK

Tuğamiral Aktürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek etkinliklere ilişkin şunları kaydetti: “Etkinlikler kapsamında, Ankara’da geçit töreni, Deniz Kuvvetlerimizin yüzer unsurları tarafından 22 limanda halka açık ziyaretler, Ankara’da Türk Yıldızları, İstanbul’da SOLOTÜRK ekiplerinin gösteri uçuşları ve Eskişehir’de muharip uçak geçişi, Armoni Mızıkası ve Mehteran Birlik Komutanlıklarının Afyonkarahisar’daki gösterileri yer alacaktır.”

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