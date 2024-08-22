Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu

Kaynak: AA / DHA
Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi. MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son bir haftada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlediği basın toplantısında, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 103'üncü, Büyük Taarruz'un 102'nci yıl dönümlerini kutladı.

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sahada operasyonlarını sürekli ve yüksek tempoda sürdürdüğünü belirterek, yıl başından bu yana Irak'ta 868, Suriye'nin kuzeyinde ise 895 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Aktürk, Pençe-Kilit operasyonu sırasında yaralanan ve 20 Ağustos'ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e rahmet diledi. Ayrıca, sınır güvenliği tedbirleri kapsamında son bir haftada yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 1.381 kişinin engellendiğini, yıl başından bu yana bu sayının 70 bin 712'ye ulaştığını ifade etti.

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Aktürk, Türkiye ile Irak arasında imzalanan Askeri ve Güvenlik İşbirliği Mutabakat Zaptı kapsamında Bağdat'ta kurulacak Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ve Başika'da planlanan Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi ile iki ülkenin terörle mücadelede eşgüdüm içerisinde hareket edeceğini belirtti.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Malezya ziyaretinin ardından Endonezya'da resmi temaslarda bulunduğunu ve 24 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Aksaz Tersanesi'ndeki açılış törenine katılacağını aktaran Aktürk, TSK'nın eğitim ve tatbikat faaliyetlerine de aralıksız devam ettiğini belirtti.

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Aktürk, Filistin'deki durumla ilgili uluslararası toplumun daha kararlı adımlar atması gerektiğini vurgularken, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının insanlık suçu teşkil ettiğini söyledi. TSK'nın doğal afetlerle mücadelede de aktif rol aldığını ifade eden Aktürk, bu yıl içinde orman yangınlarıyla mücadelede önemli destek sağladıklarını hatırlattı.

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Son olarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sanayisi alanındaki gelişmeleri, yerli ve milli projelerle kabiliyetlerinin arttığını dile getiren Aktürk, MPT-76 MH piyade tüfeği gibi modern silahların kullanıma sunulduğunu belirtti.

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