MSB'den "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimleri paylaşımı

Kaynak: AA
MSB'den "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimleri paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından icra edilen "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimlerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Ağır ve Hafif Silah Atış' eğitimleri icra edildi." ifadesine yer verildi.

Eğitimlere dair fotoğraflar da paylaşıldı.

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