MSB'den "Ağır ve Hafif Silah Atış" eğitimleri paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, 'Ağır ve Hafif Silah Atış' eğitimleri icra edildi." ifadesine yer verildi.
Eğitimlere dair fotoğraflar da paylaşıldı.
Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, “Ağır ve Hafif Silah Atış” eğitimleri icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/SpOkECIVXp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2024
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