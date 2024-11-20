MSB duyurdu: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" denildi.



Amfibi Kolordu Komutanlığımıza bağlı Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlıkları tarafından, “Ağır ve Hafif Silah Atış” eğitimleri icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/SpOkECIVXp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2024

