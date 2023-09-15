MSB'den Bakü'nün kurtuluşunun 105. yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılını hazırladığı kliple kutladı.

KAYNAK: AA
MSB'den Bakü'nün kurtuluşunun 105. yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu'nca Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 105. yıl dönümü münasebetiyle bir video yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı da yer aldı.

Türk ve Azerbaycan ordularının birlikte gerçekleştirdiği tatbikatlardan görüntülerin yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı kutlama mesajında, "Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılı kutlu olsun. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi yalnız bırakmayan Nuri (Killigil) Paşa'yı ve onun komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun kahramanlarını saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 105 yıl önce olduğu gibi bugün de Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle tek yürek, tek yumruk olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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