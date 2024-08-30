MSB'den Büyük Taarruz'un 102'inci yılına özel video

Kaynak: AA
MSB'den Büyük Taarruz'un 102'inci yılına özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un en önemli aşamalarından biri olan 30 Ağustos 1922’deki Başkomutan Meydan Muharebesi’ne ilişkin bir video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yayımlanan videoda, Türk topçusunun ateşi, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve kurmay heyeti, süvari ve piyade hücumları ile Yunan ordusunun kaçışına dair restore edilmiş görüntüler yer aldı.

Paylaşımda, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un en şiddetli safhasının 30 Ağustos’ta yaşandığı belirtilerek, “Süvari birliklerimiz düşmanın kaçmasını engellemek amacıyla taarruza başladı. Düşmanın büyük kısmı cepheden ve her iki yandan kuşatılmış ve geri çekilme yolları kapatılmıştı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Zafer Tepe’den savaşı bizzat idare ederek 30 Ağustos günü saat 14.00’te Türk ordusuna hücum emrini verdi. Düşman için kaçmak veya esir olmaktan başka çare kalmamıştı. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın, ‘Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri’ emriyle Yunanlıların eylül ayı başında tamamen Anadolu’dan atılacağı takip harekatı başlamış oldu. Türk İstiklal Savaşı’nı sonlandıran bu meydan muharebesine Başkomutan Meydan Muharebesi adı verildi. Türk ordusunun kazandığı bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri oldu.” ifadelerine yer verildi.

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