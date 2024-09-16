MSB'den flaş açıklama: 4 terörist etkisiz

Düzenleme: Kaynak: ANKA
MSB'den flaş açıklama: 4 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 4 ve Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde PKK'lı 4 ve Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlediği 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

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