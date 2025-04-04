MSB'den NATO'nun 76'ncı kuruluş yıl dönümü mesajı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin NATO'nun, 1952 yılından bu yana seçkin üyesi olduğu belirtilerek, İttifak'ın 76'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Paylaşımda, "Ülkemiz, İttifak'a katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye devam edecek, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.
1952 yılından bu yana seçkin bir üyesi olduğumuz @NATO’nun, kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü kutlu olsun.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2025
Ülkemiz İttifak’a katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeye devam edecek, NATO’nun aktif ve yapıcı bir üyesi… pic.twitter.com/OpdC7z63BL