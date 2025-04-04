MSB'den NATO'nun 76'ncı kuruluş yıl dönümü mesajı

Kaynak: AA
MSB'den NATO'nun 76'ncı kuruluş yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun kuruluşunun 76'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin NATO'nun, 1952 yılından bu yana seçkin üyesi olduğu belirtilerek, İttifak'ın 76'ncı kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Paylaşımda, "Ülkemiz, İttifak'a katıldığı 1952 yılından bu yana olduğu gibi üstlendiği tüm görev ve misyonları başarıyla yerine getirmeye devam edecek, NATO'nun aktif ve yapıcı bir üyesi olmaya devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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