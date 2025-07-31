MSB'den şehitler hakkında açıklama! Peş peşe skandal yaşanmıştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

"ADLİ TIP SONUÇLARI BEKLENİYOR"

MSB kaynakları, Hatay İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğin şehit olmasıyla ilgili sorular üzerine, "Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gazdan etkilenerek 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "Başlatılan idari tahkikat süreci tamamlanmak üzere. Önümüzdeki hafta tamamlanmasını bekliyoruz. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır" bilgisini paylaştı.

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