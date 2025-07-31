Sır gibi saklanan korkunç gerçeği CHP’li isim açıkladı! 2 asker şehit olmuştu... Yer yerinden oynayacak…

CHP’li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, 2 askerimizin aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği olayda yaralanan askerlerin ailesi sır gibi saklanan korkunç gerçeği açıkladı. Bağcıoğlu, “Dört saat güneşte bekletilmiş çocuklar. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlamış. Oturtmuşlar bir yere iş kontrolden çıkınca ambulans çağrılıyor. Zehirlenme yok” ifadelerini kullandı.

2 askerimizin şehit olmasına dair iddialar ise gündeme gelmeye devam ediyor. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İskenderun Devlet Hastanesi yetkililerinden aldığı bazı bilgileri önceki gün köşesine taşıdı ve “zehirlenme” iddiasını gündeme getirmişti.

GERÇEĞİ AÇIKLADI

Konuyla yakından ilgilenen CHP Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu önceki gün hastanede yatan askerleri ziyaret etti. Ziyaret esnasında yaşananlar gündeme damga vuracak. Ünlü yazar Aytunç Erkin, köşe yazısında ziyarette yaşananlar taşıdı.

“SONRA BAYILMALAR BAŞLAMIŞ”

Bağcıoğlu, hastanede yatan 2 askeri ziyaret ederken ailelerden aldığı bilgiyi şu şekilde aktardı;

“Babalarıyla da kendileriyle de konuştum. İki asker var hastanede. Askerlerden ve ailelerden aldığım bilgi şu: İki veya üç asker birlikten firar ediyor. İkisi yakalanmış sonrasında. Bir astsubay başçavuş ceza alarak birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor. Dört saat güneşte bekletilmiş çocuklar. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlamış. Oturtmuşlar bir yere iş kontrolden çıkınca ambulans çağrılıyor. Zehirlenme yok.”

NE OLMUŞTU?

İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan 7 Mehmetçiğin yüksek ateş şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan ise kurtarılamayarak şehit olmuştu. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştı. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştı.