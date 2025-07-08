Kahreden 2 dakika detayı! 12 askerimiz şehit olmuştu…

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağaradaki arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerimizin metan gazına maruz kaldığı, tüm müdahalelere rağmen 12 askerimizin şehit olduğunu MSB açıklamıştı. Şehitlerimizle ilgili ünlü yazar Saygı Öztürk acı detayı paylaştı. Öztürk, askerlerimizin 2 dakika arayla hayatını kaybettiğini köşesinde yazdı.

KAHREDEN 2 DAKİKA DETAYI

Ünlü yazar Saygı Öztürk, “12 askerimiz nasıl şehit oldu” başlıklı köşe yazısında çarpıcı değerlendirmeleri taşıdı. Öztürk, askerlerimizin 2 dakika arayla şehit olduğunu aktarırken, “Mağaraya 6 Temmuz 2025’te giren ekipte yer alan Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan saat 09.58’de hayatını kaybetti. Ondan iki dakika sonra İstihkam Üsteğmen Ege Akar’ı kaybettik. Piyade sözleşmeli er Mahsun Yeşildemir saat 12.45’te, Özkan Özkanlı saat tam 13.13’te şehit düştü. Bazıları hastaneye kaldırıldı, onların da şehit haberleri arka arkaya geldi ve şehit sayımız 12 olarak açıklandı” dedi.

NE OLMUŞTU?

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022'de icra edilen mağara arama-temizleme faaliyeti sırasında teröristlerin açtığı ateş sonucu Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un şehit olmuştu.

Bozkurt'un naaşına ulaşılamadığı belirtilirken, daha sonraki süreçte bölgenin kontrol altına alındığı, teröristlerin etkisiz hale getirildiği ancak tüm aramalara rağmen şehidin naaşına henüz ulaşılamadığı bildirilmişti.

19 askerimizin tarama faaliyetleri için girdiği bir mağarada arama-tarama faaliyeti sırasında 19 askerin metan gazına maruz kaldı. Tüm müdahalelere rağmen 12 askerimiz ise şehit oldu.

MSB ise olaya ilişkin tahkikat başlattı.

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