MSB'den teğmenlere sahip çıkan komutan hakkında flaş karar

Kılıçlı yemin töreninde yasaklı andı okudukları iddiasıyla 5 teğmenin YSK'dan ihracına, karşı oy kullanarak şerh koyan Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın emeklilik dilekçesi verdiği ortaya çıkmıştı. Şerh kararı ardından geçici görevlendirme emriyle 3. Ordu Komutanlığı'na gönderilen Algan, bu karar andından emekliliğini talep etmişti.

"TALEBİ UYGUN GÖRÜLEREK ONAYLANDI"

MSB'den yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, o talebin kabul edildiği aktarıldı. Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan’ın emekliliğini istediğine dair sorularına, “TSK’da emeklilik müracaatı mevcut mevzuat kapsamında Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılabiliyor. Bunun dışında yapılacak emeklilik taleplerinin onaylanması Kuvvet Komutanlarının yetkisinde. Ocak/Şubat ve Temmuz/Ağustos aylarında yapılan emeklilik talepleri onaylanmak zorunda. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı kendi isteğiyle dün emeklilik dilekçesini verdi. Talebi uygun görülerek onaylandı" cevabını verdi.

"İHRAÇ EDİLEN 7 PERSONELDEN BİRİSİ DEĞİLDİR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi’nin daha önce ihraç edilen bir Teğmen hakkında verdiği “iptal kararı”na ilişkin sorularına ise, “Erzurum 1’inci İdare Mahkemesi’nin almış olduğu karara ilişkin duruşma 13 Şubat’ta görülmüştür. Karara yönelik henüz bakanlığımıza resmi bir tebligat yapılmamıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Davaya konu kişi Piyade Okulu’ndaki olaylara karıştığı için ihraç edilen 7 personelden birisi değildir. Bu kişi “Türk toplum yapısına aykırı” sosyal medya paylaşımları nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla ihraç edilmiştir" denildi.