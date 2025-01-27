MSÜ başvurusunu yapmayanlar dikkat! Son başvuru bugün

Düzenleme: Kaynak: İHA
MSÜ başvurusunu yapmayanlar dikkat! Son başvuru bugün

2025-MSÜ başvuruları bugün saat 23.59'da sona erecek. Başvurusunu henüz yapmamış adaylar, "https://www.osym.gov.tr" üzerinden başvurularını tamamlayabilir.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları bugün, 27 Ocak Pazartesi, saat 23.59'da sona erecek.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 2 Ocak Perşembe günü başlayan başvurular bugün tamamlanacak.

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Başvuru yapmamış adaylar, başvurularını "https://www.osym.gov.tr" adresinden, belirtilen saate kadar tamamlayabilecek.

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Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.

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