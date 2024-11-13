ÖSYM 2025 yılı sınav takvimi açıklandı. YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
ÖSYM 2025 yılı sınav takvimi açıklandı. YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 sınav takvimini yayımladı. Peki, 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

Bu takvimle birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) tarihleri de belli oldu.

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Peki, 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

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İşte 2025 sınav takvimi:

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2025 YKS NE ZAMAN?

YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2025 KPSS TARİHİ

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül’de yapılacak.

KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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2025 MSÜ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde ilan edilecek.

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2025 DGS TARİHİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 20 Temmuz’da yapılacak ve sonuçları 11 Eylül’de açıklanacak.

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ALES SINAVLARI NE ZAMAN?

ALES-1, 13 Nisan’da gerçekleştirilecek ve sonuçları 2 Mayıs’ta açıklanacak.

ALES/2, 6 Temmuz’da yapılacak ve sonuçları 25 Temmuz’da duyurulacak.

ALES/3 ise 23 Kasım’da düzenlenecek ve sonuçları 12 Aralık’ta ilan edilecek.

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