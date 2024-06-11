MSÜ sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih süreci, 3 Nisan - 10 Mayıs arasında tamamlandı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi'nin (2024 MSÜ) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçları duyuruldu.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

MSÜ tercih sonuçları, https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden erişilebilir.

Sonuçlarda, adayların Aday Değerlendirme Puanı'na göre tercih sıralamaları dikkate alınarak yerleştirme yapılacak.

SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. MSB Milli Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri, 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine katılacak adaylar, belirtilen tarih ve saatte Dikmen Caddesi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/Ankara (TBMM karşısındaki 1 Numaralı Nizamiye) adresinde hazır bulunacaklar.

3. İkinci seçim aşamaları aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

a. Hava Harp Okulu seçim aşamaları, 26 Haziran - 02 Temmuz 2024 tarihleri arasında,

b. Diğer Harp Okulları seçim aşamaları, 03 - 11 Temmuz 2024 tarihleri arasında,

c. Astsubay Meslek Yüksekokulları seçim aşamaları, 12 - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ç. Pazar günleri sınav yapılmayacaktır.

4. Seçim Aşaması Faaliyetleri:

a. Hava Harp Okulu adayları için;

1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün: Psikomotor Testi (FYT'de başarılı olan adaylar katılacaktır.)

3'üncü gün: Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

b. Diğer Harp Okulu ve Meslek Yüksekokulu adayları için;

1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün: Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

5. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafetle (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabı vb.) gelmeleri gerekmektedir.