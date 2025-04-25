MTK Koleji’nden "genç karyalılar" resim sergisi

Sergi, ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 48 eserden oluşurken, eserler Karya Uygarlığı'na ait tarihi unsurların sanatsal kompozisyonlarla yorumlanmasıyla hayat buldu.

Etkinliğe Muğla Müze Müdüresi, MTK Koleji Ortaokul Müdürü Kamil Bencik, Muğla Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Dalyan Kaunos Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük de katılım sağladı. Sergi, öğrenciler ve veliler tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle, eserlerin yanı sıra öğrencilerin Karya Uygarlığı'na ait gladyatör kıyafetleri ve Karya Prensesi'ni temsil eden kostümleri dikkat çekiciydi.

23 Nisan kutlama programı kapsamında sergi, yüzlerce veli tarafından ilgiyle izlendi. MTK Koleji Kurucu Şirketi MUYABİR Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özden Gürbüz, sergiye dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tarihi ve sanatı bir araya getiren böylesine anlamlı bir serginin düzenlenmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bu sergiye emek veren değerli Resim Öğretmenimiz Ali Gökgedik'i ve yetenekli öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz "ifadesini kullandı.

Resim öğretmeni Ali Gökgedik" MTK koleji öğrencileri resim çalışmaları ile tarihe dokundu. Muğla il sınırları içinde 2000'li yıllardan itibaren kavim kurmuş olan Karyalılar Muğla'ya dünya kültür mirası sayılan birçok eser bırakmışlar. Bu kadim uygarlığın ülkemizde ve dünyada tanınması adına, Resim öğretmeni Ali Gökgedik rehberliğinde Muğla Teknoloji Koleji ortaokulu öğrencileri tarafından "Karia'da Yaşam" konulu resim sergisi hazırlayıp sosyal projeye dönüştürdüler. Dünyaca tanınmış Karya eserlerinin bazıları yurt dışındaki müzelerde sergilenmekte olup, bu eserlerin Muğla Müzesi'ne kazandırılması resim sergimizin ana temalarından biridir. Desteklerinden dolayı, MUYABİR yönetim kuruluna, emeği geçen öğrencilerimize teşekkür ederiz "dedi.