MTV'de son viraja girildi. Hangi banka kaç taksit veriyor? İşte güncel liste

Araç sahiplerinin 2024 yılına ait MTV ödemelerini yapmaları için son 5 günü kaldı. Bu süre zarfında ödemelerini gerçekleştirmeyen sürücüler, %4.5 oranında gecikme faiziyle karşı karşıya kalacaklar.

MTV tutarları 2024 yılında en yüksek 133.572 TL , en düşük ise 347 TL olarak belirlendi.

MTV, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit olarak ödeniyor ve çeşitli bankalar bu ödemelerde taksit imkanı sunarak araç sahiplerine ödeme kolaylığı sağlıyor.

Bankaların sunduğu taksit seçeneklerinden yararlanan vatandaşlar, ödemelerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilecek.

Araç sahipleri, 31 Temmuz’a kadar MTV ödemelerini yapmazlarsa gecikme faizi ödemek zorunda kalacaklar.

Bu nedenle, vatandaşların son ödeme tarihini kaçırmadan bankaların sunduğu avantajlı taksit seçeneklerinden yararlanarak ödemelerini gerçekleştirmeleri önemli.

HANGİ BANKA KAÇ TAKSİT VERİYOR?

Enpara: MTV ödemelerinde müşterilerine 6 taksit seçeneği sunuyor. Tek çekim olarak yapılan ödemeler kredi kartı ile gerçekleştirildikten sonra, taksitlendirme yapılabiliyor.

Vakıfbank: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit seçeneği sunarak araç sahiplerine ödeme kolaylığı sağlıyor.

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İş Bankası: İşbankMTV ödemelerinde 3 aya kadar taksit imkanı tanıyor.

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Garanti BBVA: 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında MTV ödemelerinde müşterilerine ücretsiz 3 taksit imkanı sunuyor.

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç sahiplerinin devlete yılda iki kez ödediği bir vergidir. Bu vergi, sadece karayolu taşıtları için değil, aynı zamanda uçak, helikopter ve motorlu deniz araçları için de geçerlidir.

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MTV ÖDEMESİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

MTV, araçların doğaya saldığı emisyon oranına, aracın yaşına ve koltuk sayısına bağlı olarak her yıl bir tutar belirlenir.

Araçların trafik sicil kaydı yapıldıktan sonra MTV ödemeleri başlar ve ilk taksit Ocak ayında, ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. Verginin ödenmesi, aracın sicil kaydı süresince zorunludur.

