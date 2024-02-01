Muammer Elveren, "muammerelveren.com" sitesinde yazılarını yayınlamaya devam etmektedir. Peki, Muammer Elveren kimdir? Muammer Elveren nereli?

MUAMMER ELVEREN KİMDİR?

Muammer Elveren, 12 Şubat 1948 tarihinde Mardin'de doğmuş olup İstanbul Üniversitesi Yüksek Gazetecilik mezunudur.

Muammer Elveren, evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Gazetecilik kariyerine 1974 yılında, o zamanlar "Efsane Gazete" olarak bilinen Haldun Simavi'nin kurduğu GÜNAYDIN Gazetesi'nde başlamıştır.

1977 yılında Muammer Elveren, Günaydın gazetesine Brüksel Bürosu'nu kurmakla görevlendirilmiş ve Brüksel Büro Şefi olarak atanmıştır. Gazeteci olarak kariyerine Avrupa'da devam etmiş ve Brüksel'de gazetenin temsilciliğini yürütmüştür.

1989 yılında, Brüksel temsilciliği görevinin yanı sıra, o dönemde Sovyetler Birliği'nin liderliğini yapan Mihail Gorbaçov'un önderliğindeki SSCB'nin başkenti Moskova'da temsilcilik görevini de üstlenmiştir.

Muammer Elveren'in gazetecilik kariyeri, ulusal bir gazetede başlamış olup daha sonra uluslararası alanda da etkinlik göstermiştir.

Muammer Elveren, 1992 yılında Hürriyet gazetesinin Paris Temsilcisi olarak atanmıştır. Gazetecilik kariyeri boyunca önemli olayları haberleştirmiş ve ödüller kazanmıştır.

1998 yılında Devlet Bakanı Eyüp Asık'ın Fransa'da tutuklanan yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Alaattin Çakıcı ile yaptığı konuşmayı içeren kaseti elde ederek haberleştirmiş ve bu haber nedeniyle istifa etmiştir. Bu olay, hükümetin düşme sürecini başlatmıştır. Çakıcı'ya kaç diye soran bir ANAP'lı bakanın açıklamalarıyla ilgili haber nedeniyle Muammer Elveren, ikinci kez Sedat Simavi Gazetecilik Ödülü'ne layık görülmüştür.

Aynı yıl içinde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından Yılın Gazetecisi Ödülü'ne layık görülmüştür. 1999 yılında ise Nokta dergisinin düzenlediği Doruktakiler 98 yarışmasında 'Yılın Gazetecisi! ödülünü almıştır. Muammer Elveren, gazetecilik kariyerindeki başarıları ve önemli haberleri ile tanınan bir isim olmuştur.

Fransızca ve Arapça bilen Elveren 1977'den beri uluslararası alanda çalıştı, seri röportajlar yaptı, zirveler ve festivaller izledi.

Avrupa Birliği, NATO, Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve UNESCO ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD gibi Uluslararası kuruluşlarla ilgili siyasi ve ekonomik yazılar yazdı, haber ve dizi yazılar hazırladı.

Uluslararası büyük aktüel olayları yerinde izleyen Muammer Elveren, hemen hemen tüm doğu ve batı Avrupa ülkeleri, şimdi her biri birer bağımsız ülke olan ve 15 Cumhuriyetten oluşan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde çalıştı.

İskandinav ülkeleri, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile Mısır'dan Fas'a beş kuzey Afrika ülkesi ile çatışmalar döneminde Saraybosna ve Kosova'da görev yaptı.

1995'te gazeteciliğin yanı sıra Kanal D' de televizyon haberciliğine de başlayan Muammer Elveren bu görevini 2008 sonuna kadar sürdürdü.

Muammer Elveren 2010 yılına kadar Hürriyet Gazetesi Paris Temsilciliği görevini sürdürdükten sonra Türkiye'ye döndü. Hürriyet gazetesinde uluslararası büyük olayları izleme görevini üstlenen Elveren, ARAP BAHARI olaylarının başladığı Tunus ve Mısır'da görev yaptı. Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek dönemini, TAHRİR DEVRİMİ, Mübarek'in görevi bırakması, yargılanmasını yerinde izledi.

Muhammed MURSİ dönemi ve Müslüman Kardeşlerin günlerce RABİA Meydanı ayaklanmalarını, Kahire'nin çeşitli bölgelerinde yaptıkları gösterileri ve askeri darbe anında meydana gelen olayları yerinde izledi. Darbeyi gerçekleştiren Abdül Fettah el SİSİ'nin Cumhurbaşkanı seçildiği seçimler sırasında Kahire'de bulundu.

Muammer Elveren daha sonra SİSİ döneminde tüm riskleri göze alarak Müslüman Kardeşler'den 1212 kişiye idam cezası verilen gazetecilerin sokulmadığı Minye kentine girip röportaj yapmayı başardı.

Ukrayna 'da ayaklanmalar başlayınca Kırım'a geçen Muammer Elveren orada görev yaparken Rus ordusu Kırım'ı işgal etmeye başladı. Kırım da tüm bölge ve yolları kontrol altına alan Rus birliklerine rağmen Başkent Simferopol (Akmescit), Bahçesaray, Yalta ve özellikle Rus donanmasının bulunduğu ve gazetecilerin girmesi yasak Sivastopol'e girmeyi başardı.

Rus Ordusunun işgal ettiği bölgelerde fotoğraf çekmek yasak olduğu halde tüm tehlikeleri göze alarak 'Türk basınında ilk kez bir çatışma bölgesinde fotoğraf ve video çekme özelliği olan Google gözlüğünü kullanarak' Rus askeri barikatlarıyla Sivastopol'deki donanmasının fotoğraf ve görüntülerini çekip röportaj ve haberler hazırladı.

Hürriyet Gazetesinde uluslararası olayları izleme görevini 31 Aralık 2018 gününe kadar sürdüren Muammer Elveren kendi isteğiyle gazeteden ayrılarak emekli oldu.

Halen "MUAMMERELVEREN.COM" sitesinde yazılarını derleyen Elveren, Uluslararası Gazeteciler Federasyonu-FİJ, Belçika Profesyonel Gazeteciler Birliği-AGJPB, Avrupa Parlamentosu Gazeteciler Birliği-AJPE, Fransa Yabancı Gazeteciler Derneği-APE, Fransa Cumhurbaşkanlığı Gazeteciler Birliği-APP ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti TGC üyesidir.

Muammer Elveren, FİJ kartı, Belçika Basın kartı, Fransa Basın kartı ve Sürekli Sarı Basın kartı taşıyor.