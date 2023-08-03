Muavin tartıştığı yolculara plastik çekiçle saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi

Burdur’dan İstanbul’a giden yolcu otobüsünün şoförü ve muavini otogarda yolcularla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle muavin yolculara plastik çekiçle saldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Muavin tartıştığı yolculara plastik çekiçle saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi

Olay, Burdur Otogarı'nda gece saat 00.30'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'a gidecek olan otobüste yolcu olarak seyahat eden 3 kişi, şoför ve muavin ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle otobüsün içinde bulunan muavin, eline aldığı plastik çekiçle otobüsten inip yolculara saldırdı.

Diğer yolcuların müdahalesiyle taraflar birbirinden ayrılırken, muavin ve şoför otobüse binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bunun üzerine özel güvenlik görevlileri otobüsü durdurmaya çalıştı. Ancak, otobüs şoförü, özel güvenlik görevlisinin üzerine otobüsü sürerek otogardan ayrıldı.

Kavgayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Otobüs, Burdur-Isparta yolu üzerinde diğer ekipler tarafından durduruldu. Şoför H.A.K. ile muavin O.B., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yolcu otobüsü ise yedek şoför tarafından idare edilerek yoluna devam etti.

Emniyette ifadeleri alınan şahıslar, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Otogarda yaşanan kavga anı, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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