Muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı. Muavini neden ezdiğini açıkladı

Diyarbakır'ın Ergani Otogarı’nda meydana gelen olayda, Otogarda mola veren 34 SD 3321 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce ile muavini Abbas İşler arasında yemek molası sırasında yolcuyu neden masaya oturttun tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ikili ayrılırken Muavin İşler, Ergani’deki akrabalarını otogara çağırdı.

MUAVİNİ EZEREK ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Sebahattin İnce, içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi. Otobüsün hareket ettiğini gören Muavin İşler, otobüsün önüne atlayarak durdurmaya çalıştı. Bu sırada şoför İnce otobüsü İşler'in üzerine sürdü. İşler otobüsün altında kaldı. İnce, İşler’in üzerinden otobüsle geçip yola devam etti. Yaşana olay güvenlik kamerasına yansıdı.



ŞOFÖR GÖZALTINA ALINARAK TUTUKLANDI

Çevredekilerin İhbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri Abbas İşler’in, olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Şoför Sebahattin İnce de Ergani çıkışında uygulama noktasında polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. İşler’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından vefat ettiği Ergani’de toprağa verildi. Sebahattin İnce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'YOLCU NEDEN YEMEK MASASINA OTURDU' KAVGASI CİNAYETLE BİTTİ

Olaya ilişkin yaşananlar da gün yüzüne çıkmaya başladı. İddiaya göre, mola verdikleri Malatya’da yemek yerken şoför Sebahattin İnce, yolculardan birini masalarına davet etti. Bu sebeple İnce ile İşler arasında tartışma tartışma başladı. Otobüse bindikten sonra da şoför İnce’nin, yolcunun hostes koltuğunda oturmasını istediği, İşler’in ise buna karşı çıktığı iddia eidldi. Ergani Otogarı’na geldiklerinde ise Abbas İşler'in akrabalarını çağırdığı öğrenildi.