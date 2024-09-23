Muayene sırasındaki 3 araca çarptı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muayene sırasındaki 3 araca çarptı: 2 yaralı

Mersin'de muayene istasyonu önünde sıra bekleyen 3 araca hızını alamayan bir otomobil çarptı.

2 kişinin yaralandığı trafik kazası, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda araç muayene istasyonu önünde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine doğru seyreden R.E. idaresindeki 33 ALM 171 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak istasyon önünde muayene için bekleyen panelvana ve bir otomobile çarpıp, kamyonetin de arkasına vurarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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