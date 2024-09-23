Muayene sırasındaki 3 araca çarptı: 2 yaralı

2 kişinin yaralandığı trafik kazası, Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda araç muayene istasyonu önünde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine doğru seyreden R.E. idaresindeki 33 ALM 171 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak istasyon önünde muayene için bekleyen panelvana ve bir otomobile çarpıp, kamyonetin de arkasına vurarak durabildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.