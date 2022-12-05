Flaş…Flaş…7 bin doktor Sağlık Bakanlığı’na karşı harekete geçti

Türkiye genelinde muayenehanesi bulunan 4.500'i cerrah olmak üzere toplam 7 bin doktor, Sağlık Bakanlığı tarafından Ocak 2023 itibariyle uygulamaya konacak yönetmeliğin iptali için dava sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Muayenehaneler Derneği ev sahipliğinde 6 Aralık’ta, 40’ı aşkın tıp derneği açacakları dava öncesi bir de basın açıklaması yapacak. Bugüne kadar yaptıkları tüm çağrılara sessiz kalındığını belirten hekimler, özellikle sağlık turizmi ile gelen hastaların kayıt altına alınamamasının yönetmelik değişikliğine gerekçe gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor.

Yönetmeliğin iptal edilmemesi halinde; sistem dışına itilen doktorların yanı sıra, bu doktorlardan sağlık hizmeti alan binlerce hasta ve hasta yakınının da mağdur olacağı belirtiliyor.