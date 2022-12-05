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Flaş…Flaş…7 bin doktor Sağlık Bakanlığı’na karşı harekete geçti

'Özel Hastaneler Yönetmeliği' ile Sağlık Bakanlığı tarafından sistem dışına itilen muayenehanesi olan 7 bin doktor, yönetmeliğin iptali için dava açmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 15:40
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Muayenehanesi olan 7 bin doktor Sağlık Bakanlığı’na karşı dava açmaya hazırlanıyor

Flaş…Flaş…7 bin doktor Sağlık Bakanlığı’na karşı harekete geçti
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Türkiye genelinde muayenehanesi bulunan 4.500'i cerrah olmak üzere toplam 7 bin doktor, Sağlık Bakanlığı tarafından Ocak 2023 itibariyle uygulamaya konacak yönetmeliğin iptali için dava sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Muayenehaneler Derneği ev sahipliğinde 6 Aralık’ta, 40’ı aşkın tıp derneği açacakları dava öncesi bir de basın açıklaması yapacak. Bugüne kadar yaptıkları tüm çağrılara sessiz kalındığını belirten hekimler, özellikle sağlık turizmi ile gelen hastaların kayıt altına alınamamasının yönetmelik değişikliğine gerekçe gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu söylüyor.

Yönetmeliğin iptal edilmemesi halinde; sistem dışına itilen doktorların yanı sıra, bu doktorlardan sağlık hizmeti alan binlerce hasta ve hasta yakınının da mağdur olacağı belirtiliyor.

 

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mehmet
5.12.2022 16:02
Sevgili Uzman ve muayenehanesi olan doktorlarımız, illaki bir ayağınız muayenehanenizde diğer ayağınız kamu hastanelerinde olacak. Kamu bağınız olmazsa hasta araklayamıyorsunuz di mi? Yazık bu halka.  
 
Korkuyorum
5.12.2022 15:44
Eski sağlık sisteminin kırıntısı.İstifa et dik dur yanar döner sist.eskidendi. az mi kazık yedik.  
 
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