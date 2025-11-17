Mezitli ilçesinde yaşayan Türkiye'nin ilk sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ, geçen yıl 17 Kasım'da tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazesi Toroslar ilçesindeki Akbelen Şehir Mezarlığı'na defnedilmişti.

Bugün ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi. Törene kızı Esin Çığ, diğer aile bireyleri ve sevenleri katıldı.

Duaların okunduğu anmada kısa bir konuşma yapan Esin Çığ, "Onsuz son bir yıl çok zor oldu. Yaşama motivasyonum annemmiş, artık hiçbir şey zevk vermiyor. Son bir yılını yatakta geçirdi ama zihni çok iyiydi. Konuşuyordu, hatırlıyordu. Bizim için büyük kayıp" dedi.

BURSA'DA DÜNYAYA GELDİ

Muazzez İlmiye Çığ, Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasından birkaç hafta önce Bursa'da doğdu. 1919'da beşinci yaş gününü kutlarken İzmir'in Yunan işgaline uğraması üzerine öğretmen olan babası aileyi Çorum'a taşıdı; Çığ ilköğrenimini burada tamamladı.

Fransızca ve keman dersleri de aldı. 1926'da Bursa Kız Muallim Mektebi'ni kazandı ve 1931'de, henüz 17 yaşındayken mezun oldu. Yaklaşık beş yıl Eskişehir'de öğretmenlik yaptı. 1936'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Bölümü'ne girdi.

1972'DE EMEKLİ OLDU

1940'ta diplomasını aldıktan sonra İstanbul Eski Şark Eserleri Müzesi'nde çivi yazılı tabletler uzmanı olarak göreve başladı. Hatice Kızılyay ve Fritz Rudolf Kraus ile birlikte depolarda unutulmuş on binlerce Sümer, Akad ve Hitit tabletini temizledi, sınıflandırdı, numaralandırdı.

74 bin tabletten oluşan dev arşivi oluşturdu, 3 bin tabletin kopyasını çıkarıp katalog halinde yayımladı. 1972'de emekli oldu. Emeklilik sonrası bir süre yurt dışında yaşadı, 1988'de Philadelphia'daki Uluslararası Asuroloji Kongresi'ne katıldı.

16 KİTAP BIRAKTI

Samuel Noah Kramer'in dünyaca ünlü “History Begins at Sumer” kitabını Türkçeye çevirdi; eser 1990'da “Tarih Sümer'de Başlar” adıyla Türk Tarih Kurumu'nca basıldı. Kitabın büyük ilgi görmesi üzerine çocuklar için “Zaman Tüneliyle Sümerlere Yolculuk” dahil Sümer ve Hitit kültürünü tanıtan 13 kitap daha yazdı.

2000 yılında İstanbul Üniversitesi'nden “İlk Çivi Yazısı ve Sümeroloji Uzmanı” unvanıyla fahri doktora aldı. Özel arşivi Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı'nda korunan Çığ, toplam 16 kitap yazdı ve hayatı boyunca çok sayıda ödül aldı.