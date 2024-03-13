Mübariz Mansimov hangi televizyon kanalını satın aldı? Açıklamayı kendisi yaptı

Azerbaycan Türkü milyarder iş adamı Mübariz Mansimov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ekol TV’yi satın aldığını duyurdu.

Mansimov, sosyal medya platformu İnstagram’dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

"Kamuoyunun Bilgisine, 13.03.2024



Son günlerde bazı basın yayın organlarında şahsımın EKOLTV ismi ile bilinen televizyon kanalının sahibi olan şirketin hisselerini satın aldığıma dair haberler çıkmıştır.

Geçmişte radyoculuk alanında PAL Radyoları ile yaşadığımız tecrübeyi bu sefer televizyon dünyasına aktarmak amacı ile uzun süredir yürüttüğümüz çalışmaların sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Palmali Holding Anonim Şirketi bünyesindeki medya şirketim ile EKOLTV isimli televizyon kanalının sahibi olan şirketin yetkilileri arasında şirketin çoğunluk hisselerinin Palmali Holding bünyesinde kurulu medya şirketine devri konusunda görüşmeler son aşamaya gelmiştir.

“TÜRKİYE’DE TELEVİZYON HABERCİLİĞİNE VE YAYIN HAYATINA YEPYENİ BİR SOLUK VE HEYECAN GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Palmali Holding Anonim Şirketi olarak Türkiye’de televizyon haberciliğine ve yayın hayatına yepyeni bir soluk ve heyecan getirmeyi hedefliyoruz ve bu amaçla EKOLTV ‘yi çok yakında izleyicileriyle buluşturmak amacıyla çalışmalarımız sürmektedir.

Televizyon haberciliğine yeni bir soluk getirecek olan EKOLTV ‘yi Türkiye’nin haber kanalı yapmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiğimizi ve gelişmelerden sizleri ayrıca bilgilendireceğimizi belirtir saygılarımı sunarım. MUBARİZ GURBANOĞLU”

MÜBARİZ MANSİMOV KİMDİR?

Mübariz Mansimov; 22 Mart 1968 tarihinde Azerbaycan'ın Bakü şehrinde dünyaya geldi. Mansimov, 6'sı kız, 3'ü erkek, 9 çocuklu işçi sınıfı bir ailenin evladıdır.

Azerbaycan kökenli 52 yaşındaki iş adamı Mubariz Mansimov, 1998 yılında Türkiye'ye yerleşerek 2007 yılında ''Gurbanoğlu'' soyadını da aldı.

Türkiye merkezli Palmali grubun başkanı olan Gurbanoğlu, 2014 yılında Türkiye'nin en zengin 10 iş insanı arasında yer almıştır. Sahip olduğu gemi filosuyla petrol, kimyasal madde ve yük taşımacılığı yapan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu, 2015 yılında da Forbes'ın dünyanın en zengin 500 iş insanı listesine de girmiştir.