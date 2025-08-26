Mücahit Birinci hakkında flaş karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmasından tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki’yi cezaevinde ziyaret eden, önüne önceden hazırlanmış itiraf metni hazırlayıp imzalamasını isteyen ve 2 milyon dolar talep eden avukat Mücahit Birinci’nin ifadesinin alınması için talimat vermişti.

Savcılık, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hazır edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

Mücahit Birinci hakkında Savcılık'tan Emniyet'e talimat

Savcılığın açıklaması şöyle:

“04.08.2025 tarihinde bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2024/228233 sayılı soruşturma kapsamında hakkında soruşturma yapılan tutuklu şüphelilerden ile avukat Mücahit BİRİNCİ arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriği ile ilgili iddialara ilişkin araştırma yapılması amacıyla başlatılan resen soruşturmaya esas olmak üzere şüphelinin avukat olması nedeniyle Soruşturma İzni Talebinde bulunulmuş ve Adalet Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmiş olup, Bu kapsamda şüpheli Mücahit BİRİNCİ’nin şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmıştır.”

Savcılık tarafından ifadesi alınan Avukat Mücahit Birinci karakola giderek imza verme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talep edilerek Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, Birinci’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.