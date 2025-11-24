Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan nefes kesen maçta Bordo Mavililer son dakika golüyle sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

ELEŞTİRİLERE GOLLERLE YANIT VERDİ

Sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan ve performansı sıkça tartışılan Ernest Muçi, karşılaşmanın kahramanı oldu. 63. dakikada oyuna giren Arnavut yıldız, önce takımını 3-2 öne geçirdi, ardından Başakşehir’in uzatmalardaki golüne son atakta harika bir vuruşla yanıt vererek skoru 4-3’e taşıdı.

İLKLERE İMZA ATTI

Trabzonspor formasıyla ilk gollerine imza atan Muçi, kariyerinde de ilk kez Süper Lig’de bir maçta duble yaptı. Öte yandan 100. dakikada kaydettiği gol, bu sezon ligin en geç golü olarak kayıtlara geçti.

MUÇI: 'SON GOLÜ TAKIM OLARAK ATTIK, TRABZONSPOR KAZANDI'

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Muçi şöyle konuştu:

"Zor olacağını biliyorduk. Başakşehir saygıyı hak eden bir takım. Sahada bunu göstermeye çalıştık. İkinci yarı her şeyimizi vermeye çalıştık ve en iyi performansımızı gösterdik. Çok önemli bir galibiyet ama burada kalamayız, devam etmeliyiz. Goller önemli takıma galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. 90+11'de olması bunu daha önemli yapıyor. Goller hatırlanacak ama devam etmek önemli. Son golü takım olarak attık. Hep beraber kazandık, Trabzonspor kazandı. Arsenii Batagov'un sakatlığı vardı, buna rağmen oynadı. Bana iki asist yaptı, ceza sahasında hep beni aradı. Attığım gollerden sonra sahada onu aradım. İnanılmaz performans gösterdi. Çok iyi bir oyuncu."

FATİH TEKKE: 'MUÇI ADINA ÇOK SEVİNDİM'

Öte yandan Teknik Direktör Fatih Tekke ise Başakşehir galibiyetinin ardından yaptığı değerlendirmelerde Muçi adına çok mutlu olduğunu belirterek, "Muçi adına çok sevindim. Oyuncularımıza istemedikleri tepkiler oluyor. Muçi'nin iyi bir oyuncu olduğunu hep söyledim. 3 puan almamızda pay sahibi. Kendi sevincimi çok paylaşamıyorum ama Muçi için inanılmaz derecede bir patlama oldu herhalde..."

TRABZONSPOR'DAN MUÇİ PAYLAŞIMI

Trabzonsporlu oyuncular galibiyeti soyunma odasında Muçi tezahüratlarıyla kutladı.