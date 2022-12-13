Bu meyvenin kabuğu saç dökülmesini anında durduruyor

HalkTV'de yer alan bilgilere göre, saç dökülmesi hepimizin ortak sorunu. Genetik olması dışında bir çok etken de saç dökülmesini tetikler. Stresten, mevsim geçişlerinden, saçın kimyasallara fazla maruz kalması ve yüksek ısı kullanımından, b12 ve demir eksikliği gibi nedenler de saç dökülmesine yol açar.

Saç dökülmesi normal oranda olduğu sürece bir sıkıntı teşkil etmemektedir. Zayıf saçların dökülmesiyle saç kendini yeniler ve yerini güçlü saçlara bırakır. Eğer saçlarınız çok fazla ve kökünden dökülüyorsa altında başka bir hastalık olabilir bu yüzden bir uzmandan yardım almalısınız.

KABUĞUN FAYDALARI

İyot eksikliğini giderir.

Sindirim sistemini çalıştırır.

Tansiyonu düzenler.

Prostat kanserine karşı koruyucudur.

Stres seviyesini düşürür.

Göz çevresindeki halkalardan kurtulmayı sağlar.

Yaşlanmayı geciktirir.

Kanserden korur.

Diş tartarının giderilmesine yardımcı olur.

Zayıflamaya yardımcı olur.

SAÇA FAYDALARI

Kepeği önler.

Saç diplerini onarır.

Saç beyazlamasını önler.

Saç dökülmesini azaltır ve saç köklerini güçlendirir.

Saçların daha parlak gözükmesini sağlar.

Saçları nemlendirir.

Saça doğal renk vericidir.

SAÇA BÖYLE UYGULAYIN

10-15 ceviz kabuğunu bir tencereye alın ceviz kabuklarını biraz geçecek şekilde su ilave edin. Ocakta kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Islak saçınıza soğuyan ceviz kabuğu suyunu sürün veya bir şişeye koyup sıkın. Saç diplerine nüfuz ettiğine emin olun. Saçınızı bir sonraki duşa kadar durulamayın. Herhangi bir koku veya yağlılık yapmayacaktır. Kısa sürede saçınıza etkisini göreceksiniz.