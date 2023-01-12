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Uzmanı açıkladı. Mucize karışım öksürüğü kesiyor

Şifa deposu karaturp içerisinde filtre edilen zencefil, zerdeçal ve bal karışımı geçmek bilmeyen öksürüğe şifa olduğu biliniyor.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:00
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Mucize karışım öksürüğü kesiyor

Uzmanı açıkladı. Mucize karışım öksürüğü kesiyor
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İHA’nın haberine göre; Özellikle kış aylarında geçirilen ağır grip ve soğuk algınlıklarından sonra bitmek bilmeyen öksürük yaşam kalitesini düşürebildiği ortaya çıktı. Şifa deposu karaturp içerisinde filtre edilen zencefil, zerdeçal ve bal karışımı ise geçmek bilmeyen öksürüklere şifa olduğu vurgulandı.

Sivas’ta Çarşıbaşı Mahallesi’nde bulunan sebze halinde meyve ve sebze ticareti yapan Ferhat Çobanoğlu, öksürüğü iyi gelen bu formülü yıllar önce babaannesinden öğrendiğini belirtip, bu karışımın soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısına iyi geldiğini ifade etti.

“BU KARIŞIMI HERKESE TAVSİYE EDİYORUM, KULLANANLAR NE KADAR ŞİFALI OLDUĞUNU ANLAYACAKLAR”

Formülün hazırlanışını anlatan Çobanoğlu, bu karışımın her derde deva olduğunu belirterek, “Bu karışım her derde deva, bademcik ağrısı, boğaz ağrısı, geçmeyen öksürük, bronşit tümüne iyi geliyor. Bunun en büyük özelliği balgam sökücü olması. Bir turpu yaptıktan sonra atmıyoruz, bir turpun en az 7-8 kere suyunu içereceksin. Bu karışımı bilen yoğun ilgi gösteriyor. Ben bu karışımı herkese tavsiye ediyorum, kullananlar ne kadar şifalı olduğunu anlayacaklar” dedi.

Şifalı formül ise şu şekilde hazırlanıyor. İçi oyulan karaturpun içerisine birer tatlı kaşığı toz zencefil, zerdeçal ve kalan kısmı dolduracak kadar bal ilave ediliyor.

Turpta kesinlikle delik açılmıyor. İçi doldurulan turp altına bir bardak yerleştirilerek 24 saat beklemeye bırakılıyor. Turpun filtre ettiği karışım sıvı halde bardakta toplanıyor. Bu karışım 3-4 gün hazırlanarak tüketildiğinde bitmek bilmeyen öksürüğün kesilmesini sağlıyor.

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