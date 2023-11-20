Mucize ot kış hastalıklarına böyle iyi geliyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Soğuk algınlığı semptomlarını hafifleterek insanların korkulu rüyası olan kış hastalıklarına iyi gelen egzama otu dikkatlerden kaçmadı.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı, nezle ya da bir diğer adıyla nazofarenjit, üst solunum yollarınızda (burun ve boğazınızda) meydana gelen viral bir enfeksiyondur. Yılın her mevsiminde görülebilen ve bütün dünyada yaygın olan bir hastalık türüdür. Enfeksiyon süreci büyük rahatsızlık verse dahi, genellikle zararsızdır. Soğuk algınlığı birçok farklı virüs türünden kaynaklanabilir.

EGZAMA OTU NASIL KULLANILIR?

Öncelikle basur otu kökü kaynatılır ve lapa haline getirilir. Hazırlanan karışım basur memelerine sürülür. Bu uygulama basur şikayetleri tamamen geçene kadar düzenli olarak her gün yapılmalıdır.

Mayasıl otunun bir diğer özelliği ise antiseptik olmasıdır. Bu özelliği sayesinde açık yaralardaki mikropları öldürür. Mayasıl otunun bu faydasından yararlanmak için yine köklerinin lapa haline getirilmesi ve yaraya haricen uygulanması tavsiye edilir.

Dilerseniz mayasıl otunu çay olarak da tüketebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken temizleyip kuruttuğunuz mayasıl otu kökünü kaynatmak. Bir dal kurutulmuş mayasıl otunu 4 bardak suda kaynatabilirsiniz.

Mayasıl otu çayının sabah ve akşam olmak üzere, günde 2 kez, bir su bardağı tüketilmesi önerilir.