Mucize ot sindirim sistemini düzenliyor. Mide bulantısına kusmaya şifa oluyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
Mucize ot sindirim sistemini düzenliyor. Mide bulantısına kusmaya şifa oluyor
Sindirim sistemini düzenlen; mide bulantısına kusmaya ve ishale şifa olan kanarya otunun ortaya çıktı.

Sağlıklı kalmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelen insanlar, kanarya otu gibi pek çok bitkinin mucizevi etkilerini öğrenme süreci devam ediyor.

Mucize ot, sindirim sistemini düzenlemesiyle gündeme geldi. Bu ot; Mide bulantısını, kusmayı ve ishali gidermeye yardımcı olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), bağırsak hareketlerinin virüs veya kirli yiyecekler yüzünden bozulması sonucu dışkının normalden daha sıvı ve sık (günde 3’ten fazla) olması olduğu bildirildi.

İshalin farklı dereceleri vardır, hafif ise ishali azaltan gıdalarla tedavi edilebileceğini altı çizildi.

KANARYA OTU NASIL KULLANILIR?

Kanarya otu farklı yöntemlerle kullanılabileceğinin altı çizildi. En sık tercih edilen yöntemin çay olarak kullanıldığı bildirildi.

Kanarya otu şurup olarak da içilebileceği vurgulandı.

Kanarya otunun krem veya merhem olarak da kullanılabileceği bildirildi.

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